A Sztárbox versenyzője és a felesége a második közös gyermeküket várják.

Október 14-én vadonatúj évaddal tér vissza az RTL sztárpárshow-ja, a Nyerő Páros, melyben Herceg Dávid és felesége, Herceg-Pál Bianka is próbára teszi a szerelmét. A magyar reggaeton koronázatlan királya – aki a Sztárboxban is bizonyít, első ellenfelét, Király Viktort például technikai kiütéssel győzte le – eddig sosem hallott titkokat is megoszt nejével együtt a műsorban, többek között azt, hogy kapcsolatuk másfél év után barátságból alakult át szerelemmé, de mélypontjaikról is mesélnek.

A házaspár a Nyerő Páros miniinterjújában elárulta, milyen tulajdonságok vagy szokások bosszantják a másikban. Míg Herceg a párja elmondása szerint sokszor felesleges dolgokon aggodalmaskodik, addig Herceg-Pál Bianka már mással megy kedvese agyára.

Ő nagyon szereti a tisztaságot és a rendet, kivéve a hálószobánkban, maga mellett. A párnája alatt, meg összevissza, mindig vannak elhasznált zsepik, mert sokat fújja az orrát. Nem szereti kidobálni

– osztotta meg mosolyogva neje legidegesítőbb szokását Herceg, aki az RTL rövid videójában kapcsolatuk kezdeti időszakáról is beszél. Mint kiderült, nem voltak könnyű helyzetben, anyagi gondjaik voltak. Elmondásuk szerint sokszor azt sem tudták, hogyan fizetik ki albérletüket, Herceg fejében pedig az is megfordult, hogy feladja budapesti életét, és hazamegy vidékre.

Ám végül minden jóra fordult. Jelenleg második közös gyermeküket várják.