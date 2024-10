A sztárséf azonban továbbra is optimista.

Sárközi Ákost sokan hiányolhatják majd a tévéképernyőkről, idén ugyanis már más fog a helyén állni A Konyhafőnök zsűripultjában. A sztárséf ráadásul nemrég a Sztárboxból is kiesett, bár ellenfelének, Horváth Tamásnak igencsak meggyűlt vele a baja a ringben. Mindezek ellenére Sárközi optimistán tekint a jövőjére:

„A bokszmecset elveszítettem, és A Konyhafőnök miatt is parkolópályára kerültem, mégis tudom, hogy a mostani időszakomat utólag is pozitívan fogom értékelni.

Hozza az élet az új feladatokat, én pedig alkalmazkodnom.

Most két projekten is dolgozom, éttermi fronton mindkettő igazi kuriózum lesz. Pár hét múlva bemutatjuk, mennyit fejlődött a cukrászat világa. Januárban pedig egy amatőr színházi társulattal készülünk egy gasztroszínházi élményre. Évivel is dédelgetünk egy álmot, egy galériás kávézó megnyitását, amin szintén sokat dolgozunk” – kezdte a Best magazinnak a séf, aki jelenlegi munkáin kívül is telis-tele van tervekkel.

Egy biztos, attól, hogy kiöregszem a szakmából, nem félek, mert a gasztronómia életem végéig szerepel a terveimben. Maximum, ha már nem bírom ilyen intenzitással csinálni, mint most, akkor majd tanítom a fiatalokat, és arról mesélek, hogy kell felépíteni egy karriert

