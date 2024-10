Ahogy arról írtunk, hamarosan új évaddal tér vissza a képernyőre a TV2 Kőgazdag fiatalok című realityműsora, melyben ezúttal is a szereplők polgárpukkasztó luxuséletmódján lesz a hangsúly. Mint a csatorna közleményéből kiderült, október 14-től újra betekinthetünk majd PSG Ogli, Dulin Metta, Tuvic Aleksandra, Bárány Aurél, Ágoston Filip és Takács Kata életébe, akikhez csatlakozik egy új szereplő, Szanyi Vanda.

A Ripostnak ezúttal Takács Kata, a műsor egyik visszatérője mesélt a forgatásokról, és persze arról is, hogy mi minden történt vele tavaly óta. Mint fogalmazott, sokáig kérdéses volt, hogy idén visszatér-e a műsorba, ugyanis nem nagyon volt ideje forgatni a nyáron, mert egy ruhamárka felépítésébe kezdett bele. De végül úgy gondolta, meg tudja oldani és legalább ezt is megmutathatta, ami nagyon fontos számára.

A többiekkel nagyon jól kijövünk, Filippel kifejezetten sokat találkozunk, ráadásul most közel is lakunk egymáshoz, de Szandival meg Olivérrel is össze szoktunk futni. Mettával ugyan annyira nem tartom a kapcsolatot, de egyszer-kétszer vele is elmentünk biciklizni, mert azt mindketten nagyon szeretjük