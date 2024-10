Pár apróbb beavatkozást végeztetett csak el magán.

Nemrég ünnepelte Szulák Andrea a 40. évfordulóját pályája lépésének. Ennek apropóján a 60 éves színésznő elárulta, ő sosem csinált nagy ügyet az idő múlásából, rajongóitól pedig rendre megkapja, „mennyivel helyesebb, vékonyabb és fiatalabb” élőben.

Lehet, hogy így van, de azt látom, hogy aki kint van a placcon, próbál szebbnek, fiatalabbnak látszani. Van, aki plasztikáztat, van, aki letagadja a korát, hogy még piacképes legyen. Én kiszálltam ebből a versenyből. Nálam a kaszni a régi, kicsit át van dukkózva, de semmi extra beavatkozás nincs

– kezdte a Best magazinnak Szulák, aki arcbőrét a genetikának köszönheti, de nem tagadja, neki is vannak ráncai szeménél és szájánál is. Alkatáról hasonló őszinteséggel mesélt, mint felidézte, gyakran a szerepeivel együtt ingadozott a súlya, ahogy azt épp karaktere megkívánja.

„De ebben a jojóban sokszor közrejátszik az is, hogy éppen boldog vagy szomorú vagyok. Ha az utóbbi, akkor megjön az étvágyam és szaladnak rám a kilók” – mesélte a színésznő, aki jelenleg inkább az előbbi kategóriába sorolja magát. Karrierje mellett magánéletével is elégedett, ráadásul jövőre érettségiző lányával, Rozinával is remek kapcsolatot ápol, egyelőre nem aggódik gyermeke kirepülése miatt.

(24.hu)