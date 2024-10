A többszörös karate-, kungfu- és ökölvívó-világbajnok, Miló Viktória a napokban egy nagyszabású díjátadóra volt hivatalos, ahová nem egyedül érkezett: Abebe Dániel, azaz Bebe kísérte el a Femcafé által szervezett Inspiráló Nők idei gálájára, ahol együtt pózoltak a vörös szőnyegen, és ahol szemmel láthatóan nagyon jól érezték magukat egymás társaságában.

Mivel több olyan felvétel is készült róluk, amelyen szeretettel érintik meg egymást – sokat sejtetően fogták egymás kezét, de sejtelmes pillantásokból sem volt hiány –, ezért többen azt feltételezik, hogy több lehet a zenész és a bokszolónő között, mint barátság.

Az utóbbi időben úgy hírlett, mindketten a szerelmet keresik, a Story magazin szerint ezért meglehet, a fotók a bimbózó kapcsolatukat örökítették meg. A sejtelmes fotókról egyelőre egyik fél sem nyilatkozott, Miló Viki azonban említést tett a gáláról az Instagram-oldalán. Néhány szív emoji kíséretében azt írta:

Bebe egyébként néhány éve beismerte: már több mint 20 év vonzódik Miló Vikihez. Bár megvolt köztük a szikra, mégsem jöttek soha össze, pedig azóta ismerik egymást, hogy az énekes a Picasso Branch együttes tagjaként zenélt.

„Száraz Tamás, azaz Tommy G az együttes oszlopos tagja, aki Viki unokatestvére. Mivel a zenekar gyakran megfordult Tomiéknál a családi összejöveteleken, Vikivel összeboronálódtunk, még bokszedzésekre is jártam hozzá. Ő egy aranyos kis nyuszi, de az edzéseken nem finomkodik, átmegy egy valódi kungfusárkányba. (...)

Valaha lehetett volna köztünk valami, de nem lett. Ma is vonzó nőnek látom Vikit, de elfogadom, hogy így alakult a kapcsolatunk. Sőt nem is csak elfogadom, örülök is neki. Biztos vagyok benne, hogy így tud igazán szoros lenni a viszonyunk