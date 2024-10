Fotó: Németh Kata / Index

Trap kapitány, miután új tulajdonosa lett egy lakásnak, különös problémákkal szembesült, és lassan már attól fél, hogy rátörik majd az ajtót a behajtók. Na persze, nem a saját tartozása miatt, hanem mert az ingatlan korábbi lakói több szolgáltatónál sem fizettek számlákat – írta meg a Pénzcentrum.

Az internet befizetéskor, pontosabban a DIGI befizetéskor kiderült, hogy az előző tulajnak itt van még valami tartozása, és akkor addig, amíg én azt nem rendezem, nem köthettek ide

– magyarázta közösségi oldalán Trap kapitány, akinek szerencsére sikerült megegyeznie a szolgáltatóval, így sikerült beköttetnie a netet az új lakásába.

Azonban a történet itt nem ért véget. A Tha Shudras zenekar frontemberének elmondása szerint a lakcímére továbbra is érkeznek felszólító levelek, amelyek már nem is az előző, hanem a két tulajdonossal korábbi lakó tartozásait követelik. Mint mondta, hiába próbálja elmagyarázni a behajtóknak, hogy semmi köze a felhalmozott tartozáshoz, nem veszik figyelembe ezt a tényt, és továbbra is érkeznek a követelések.

Most ilyenkor mi van? Tehát egy ilyen bürokráciai félreértés miatt majd egyszer így rám rúgják az ajtót, és arra nyelem félre a csirkepörköltet, mert ezek azt hiszik, hogy amaz lakik itt

– fejezte ki aggodalmát Molnár Tibor.