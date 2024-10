Rendesen összebalhéztak az Ázsia Expresszben, de úgy tűnik, a forgatást követően sem nyugszanak köztük a kedélyek.

Az Ázsia Expressz ezen a héten véget érő, ötödik évadát több konfliktus is megfűszerezte, köztük az a viszály is, amely Béres Anett-Sáfrány Emese és Zsigmond Angéla-Mészáros Bende párosa között alakult ki. Viszonyuk a műsor negyedik hajszájának napján mérgesedett el végleg, amikor Zsigmond és Béres heves szóváltásba bonyolódtak egymással: előbbi azért szólt be a villalakónak, mert az kéretlen véleményt mondott Mészárossal való kapcsolatáról, de nem kímélte azért sem, amiért 42 évesen még nem alapított családot, utóbbi pedig azzal vágott vissza, hogy az influenszer a vásárolt követőivel vág fel, nem mellesleg vérig sértette őt a külsejére tett megjegyzéseivel.

A jövőben feltehetően nem fogják keresni egymás társaságát, ám a történtekre úgy tűnik, másképpen emlékeznek vissza. Béres úgy véli, Zsigmondék nem véletlenül őket kezdték el piszkálni, a fiatal influenszer pedig nemrég azt nyilatkozta, már a műsor szerkesztőinek is szólt, hogy Béres sokat bántja.

Kipécéztek maguknak minket. Bendének még a forgatások előtt volt egy olyan megjegyzése, miszerint sokat kell majd veszekedni, mert ez az érdekes a tévében. Mivel mi voltunk a játék elején a legkevésbé szimpatikusak a nézőknek, ráadásul lányok vagyunk, mi bizonyultunk a tökéletes prédáknak a tervükhöz. Teljesen alaptalanok voltak a támadásaik, így egyszerűen nem lehet beszélni, pláne egy nálad idősebb emberről. (...) Angéla magáról állított ki bizonyítványt a viselkedésével, hiszen mindenki látta, mennyire tiszteletlen és rosszindulatú

– magyarázta a Story magazinnak Béres Anett, aki úgy véli, Zsigmond Angi és párja magukat alázták meg azzal, hogy minősíthetetlen stílusban beszéltek.

„Amikor a forgatások előtt találkoztunk, Anett még iszonyatosan kedves volt. Azt mondogatta, hogy mit hogyan kellene csinálnunk, terelgetett. Én viszont hamar megelégeltem ezt az anyáskodó mentalitást, és kértem, hogy fejezze be. Ne istápoljon egyfolytában, hiszen nem ezért jöttünk ide, ez egy verseny. Miután ezt tisztáztuk, teljesen megváltozott a viselkedése. Elkezdett fintorogni, szurkálódni, csitítgatni, szinte minden egyes megszólalásomnál arcokat vágni” – fejtette ki Zsigmond Angi, akinek párja is hasonlóan vélekedik Béresről.

„Ő egy bosszúálló nő, akinek csak az a fontos, hogy beszéljenek róla, mindegy, milyen áron. Mi zöldfülűek voltunk a tévéműsorok terén. Sajnos elkövettük azt a hibát, hogy felvettük a kesztyűt, ezzel pedig lesüllyedtünk az ő szintjére, ahol csak fröcsögés és botránykeltés van” – állítja Mészáros Bende.