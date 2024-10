Bár nem a színész nyert, a nézők közül többen is őt tartják a műsor győztesének.

Hetek óta lázban tartotta a tévénézőket az RTL fordulatokkal teli krimi-realityje, Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban című műsor, melynek csütörtök esti, utolsó adásában kiderült, ki viheti haza a 12 játéknap során összegyűlt 15,1 millió forintot. A taktikai-pszichológiai reality második évadát végül a három ártatlan, Hadas Krisztina, Muri Enikő és Url Izabella nyerte meg, akik egyöntetű szavazattal ejtették ki a játék utolsó gyilkosát, a legelejétől mesterien alakító Hevér Gábort. Már az sem titok, hogy Muri, Hadas és Url mire költi a nyereményét.

Mivel Hevérnek nem volt lehetősége arra, hogy elbúcsúzhasson, valamint kifejtse véleményét a játékról, így az Instagram-oldalán üzent arról, mit gondol.

Erre a számra szoktam hazamenni a házibulikról. (Ez komoly!) Hát ez a buli is véget ért, ideje indulni! »Minden úgy van, ahogy lennie kell. Erre épül a világ. Ebben hiszek én is.« Bulgakov: Mester és Margarita

– idézett Bulgakov kötetéből Hevér, akinek Instagram-bejegyzése alatt Billy Joel The River of Dreams című dala szól. A színésznek egyébként több platformon is jelezték kommentben a tévénézők, hogy őt tartják Az Árulók igazi győztesének.

Hevér arról sem feledkezett meg, hogy gratuláljon a három ártatlannak, Hadas Krisztának, Url Izabellnek és Muri Enikőnek. A színész ezt egy rövid, műsorból kivágott tapsolós videóval tette meg.