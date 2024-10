Elmondta, mivel foglalkozna, ha nem táncosnő lenne.

Stana Alexandra a Storynak adott interjút, melyben eddigi pályafutásáról és jövőbeli terveiről mesélt. Mint ismert, a TV2 Dancing with the Stars című műsor hozta el az országos ismertséget a táncosnőnek, aki a mai napig hálás is emiatt. Kevesen tudják róla viszont, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy épp a táncra tett fel az életét.

„Egészen kisgyerek koromtól kezdve ott voltam a táncteremben, színházban, tornateremben, mert édesanyám koreográfusként dolgozott. Nekem ő hatalmas példakép az életemben” – árulta el a lapnak Stana, aki azt is elmondta, hogy a gyermekkori önmagának leesett volna az álla, ha előre tudja, milyen sikereket ér el.

Kissé lusta gyerek voltam, nem voltam igazán kitartó. Mindig csak azt csináltam meg ami könnyen ment, úgyhogy a gyermekkori énem igazán büszke lenne a kitartásomra, és arra, hogy végigjártam ezt az utat.

Bár a táncosnő rendkívül jól érzi magát a munkájában, de arra is felkészült, ha nem így alakult volna az élete.

Ha nem táncos lennék, akkor pszichológusként dolgoznék. Szeretek emberekkel foglalkozni, mások problémáit megoldani, illetve megpróbálni segíteni nekik.

– fogalmazott Stana Alexandra, akinek nagy álma valóra, ha jövőben műsorvezetőként is kipróbálhatná magát.