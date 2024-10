Szoros volt a küzdelem.

Bár az időjárás nem volt kegyes, izgalmas véghajrával fejeződött be péntek este az Ázsia Expressz 5. évada – a műsor képzeletbeli dobogójának legfelső fokára végül Sáfrány Emese és Béres Anett állhattak. A két barátnő ezzel nem csak történelmet írt a reality első női győztes párosként, de 15 millió forintot is hazavihettek a hat hetes küzdelem után.

„Életünk egyik legjobb pillanata volt, sokáig fel sem fogtuk. Mi egészen az utolsó hétig nem gondoltunk a győzelemre, csak mindig az adott hétre fókuszáltunk és lépésről lépésre haladtunk. Hullámzó volt a teljesítményünk, amikor Taiwanra értünk, akkor jöttünk igazán bele. Ott már kiismertük egymást erősségeit, illetve kitanultunk mindent, ami segített minket a játék során. Ennek pedig meg is lett az eredménye” – mesélte a Blikknek Béres, aki elfelezte partnerével a fődíjat, a pénz saját részét pedig vállalkozásába fektette.

„Magamat is megleptem, hogy mennyire jól bírtam a feladatokat, pedig az ápolóim is aggódtak értem, amikor látták, hogy szerepelni fogok, és most is folyamatosan írnak, hogy nem hiszik el, miket csináltam” – árulta el a két évvel ezelőtti, súlyos balaestéből felépült szereplő, aki barátnőjével Krausz Gábort és Mikes Annát utasította maga mögé az utolsó küzdelemben. A játék harmadik helyezettjei Dárdai Blanka és L.L. Junior lettek.

via TV2