Erre senki sem számított.

Hétfőtől a TV2 újra a képernyőre tűzi a Kőgazdag fiatalok című realityt, melynek szereplői szombat este a Sztárban Sztár All Stars színpadán is feltűntek. Psg Ogli és Bárány Aurél adták elő a Csak a szoki című dalukat, majd a többiek is csatlakoztak hozzájuk a produkcióhoz. PSG Ogli egyébként korábban már jelentkezett versenyzőnek a Sztárban Sztár leszek!-ben, de akkor nem juttatták tovább, ami miatt még mindig neheztel az akkori zsűritagokra.

Szerintem nagyon jól szerepeltem, és ez azon is látszik, hogy a zsűrinek a hibája volt, mert akkor tényleg csak jelentkezőként jöttem, most meg sztárfellépőként lépek fel itt. Azért ez a nem mindegy, nem? Szóval innen is látszik, hogy ők hibáztak!

– jelentette ki a színpadon Tilla érdeklődésére a TikTok-sztár, akit a műsorvezető szerint „ha kidobnak az ajtón, visszamászik az ablakon”.

