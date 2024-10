Mérföldkőhöz érkezett a fiatal.

Fotó: Facebook

Ahogy arról az Indexen beszámoltunk, augusztus elején ifjabb Schobert Norbert közösségi oldalán jelentette be, hogy belépett a Magyar Honvédség tartalékosaihoz. Posztjában a honvédségi toborzó videó mellett azt írta, békétlenség uralkodik a világban, és másokat is arra buzdít, hogy lépjenek be a seregbe. Rubint Réka és Schobert Norbert idősebbik fia még akkor meg is kezdte a tartalékos katonai kiképzését, aminek mostanra a végére ért, és letette a katonai esküt.

Egyáltalán nem volt bennem félelem már az elején sem. Engem mindig is érdekelt a katonaság, tulajdonképpen már gyerekkorom óta. Úgyhogy nagyon jó volt belekerülni ebbe a gyerekkori álomba és megtapasztalni a valóságban, hogy milyen is ez

– magyarázta a Borsnak ifj. Schobert Norbert, aki számára az eskütétel egy olyan mérföldkő volt, amivel végképp megvalósult ez az álma.

Mint mondta, számos új barátra lelt az ide vezető úton és olyan embereket ismerhetett meg, akiket nagyon tisztel és napi szinten tartja velük a kapcsolatot.

És persze rengeteg új dolgot tanulhattam, amiket úgy gondolom, hogy a mindennapokban is tudok majd hasznosítani. A legfontosabb ilyen szerintem a fegyelem, de sok minden mást is belénk neveltek, amit biztosan nem fogok elfelejteni.

Az eseményről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter is posztolt a közösségi oldalán. Azt írta, „Magyarország minden területvédelmi tartalékos, szerződéses és hivatásos katonával erősebb és biztonságosabb!” A miniszter által posztolt képek egyikén ifjabb Schobert Norbert is látható.