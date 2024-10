Egy régi álmát valósítaná meg.

Molnár Ferenc Caramel, és felesége, Szilágyi Szilvi nemrégiben költöztek be gyermekeikkel álmaik otthonába. A zenész kedvese fiatalon lett édesanya, amit egyáltalán nem bánt meg, de néhány tervének megvalósítása eddig így kimaradt az életéből. Erről most a Meglepetés magazinnak beszélt.

„Korábban saját étteremről álmodoztam, de akkor még nem tudtam, hogy megtaláljuk álmaink házát. Ami pénzt gyűjtögettem, beletettem az otthonunkba, de talán egyszer megvalósul ez a vágyam is. Most élvezem azt a korszakunkat, hogy Szofi már nagylány, és van újra egy kis totyogó kisfiunk” – mondta lapnak Szilágyi, aki Influenszerként be tudja osztani a saját idejét.

Tartalmas időszak áll a házaspár mögött, ugyanis idén január óta beköltöztek egy Budapest vonzáskörzetében található ingatlanba, melyet teljes mértékben a saját ízlésükre formáltak. Szofit új kihívások várják az iskolában, Miron elkezdte a bölcsődét, az énekes pedig húsz év után visszatért a Megasztárba, ahol ezúttal a zsűriasztalnál foglal helyet.