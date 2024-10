Fotó: Németh Kata / Index

Széki Attila Curtist ritkán lehetett eddig látni a köztévében, de legutóbb a Duna Család-barát című műsorában mesélt a lánykérése részleteiről. Az újpesti rapper augusztus végén jegyezte el a kosárlabdázó párját, Barnai Juditot a koppenhágai kis hableány szobránál, mielőtt egy Justin Timberlake-koncertre mentek volna.

Most voltam először Koppenhágában, egy közös kedvencünk, Justin Timberlake koncertjére mentünk. Nagyon izgatott voltam, hogy sikerül majd. A barátaimnak mondtam, hogy a koncert alatt szeretném őt megkérni, de figyelmeztettek, hogy a biztonsági őrök átvilágítanak majd, és akkor lelepleződöm. Egy másik barátom javasolta, hogy van a városban egy hableányos szobor, amihez egy szép, szerelmes történet fűződik, legyen ott

– osztotta meg Curtis, majd hozzátette: körülöttük sok fotózkodó, ázsiai turista volt, akik megtapsolták őket.

A rapper arról is beszélt, hogy menyasszonya az életmódváltásában is segíti. A nyári fesztiválszezon végével szigorú diétába kezdett, mivel most jobban van ideje a fegyelmezett, kiszámítható étkezésre és az edzésre.