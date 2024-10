A már jól összeszokott csapattal tér vissza a TV2 képernyőjére ma este a Séfek séfe című főzőverseny, melynek hatodik évada bőven tartogat meglepetéseket és fordulatokat, de csipkelődésekből sem lesz hiány. Krausz Gábor legalábbis azt mondja, hogy Wolf Andrással és Vomberg Frigyessel hozni fogják a formájukat, hasonlóan a gasztro reality műsorvezetőjéhez, Ördög Nórához, akivel már jó ideje együtt dolgoznak.

A séf az Ördög Nórához fűződő viszonyáról elmondta:

Azt gondolom, ez a kötelék egy picit több, mint munkakapcsolat, mert a magánéletben is találkoztunk már, voltam náluk a Balatonon, főztünk közösen, illetve Palival is (Nánási Pál, Nóri férje – a szerk.) jó viszonyban vagyunk, nagyon szeretem őket. Nagyon tisztelem Nórit és a pályafutását is, mert jól csinálja, és szerintem nem sok ilyen női műsorvezető van ma Magyarországon, mint ő. Rengeteg feladatot el tud látni egyszerre, és ő tényleg biztos pontja minden műsoroknak