A két színésznő csörtéjétől volt hangos a vörös szőnyeges fotózkodás.

Alaposan felbolygatta a TikTok állóvizét egy videó, amelyen Nicole Kidman, Salma Hayek és Katy Perry látható, amint arra kéri őket egy fotós a vörös szőnyegen, hogy álljanak be egy közös képre. Hayek eleget téve a kérésnek egyből intézkedni kezdett, s egy finom mozdulattal megpróbálta elérni, hogy Kidman is a kamera felé forduljon, ám az 57 éves ausztrál színésznő nem nézte jó szemmel, hogy kolléganője megérintette: ellökte magától az 58 éves mexikói–amerikai színésznőt.

Bár az említett felvétel múlt hónapban készült a párizsi divathéten, a Balenciaga bemutatóján, arról a Daily Mail csak most számolt be. Mint írják, az egyik szemtanú szerint Kidman határozottan rászólt Hayekre, hogy ne érjen hozzá, vörös szőnyeges összezördülésüket Katy Perry pedig szégyenkezve nézte végig. Kidman aztán egy puszival el is köszönt Perrytől, majd kezét felemelve jelezte Hayeknek, hogy ebből neki elég volt, s odébbállt.

Kidman és Hayek váltottak is néhány szót. A lap szerint az alábbi párbeszéd hangzott el a két színésznő között, de nehéz magyarázatot találni arra, hogy mi is történt pontosan.