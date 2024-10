Nagyot csalódott.

Kárpáti Rebeka a napokban, pontosabban október 9-én töltötte be 30. életévét, amely vegyes érzésekkel töltötte el, s kissé be is pánikolt a kerek évfordulótól. A ruhamárka-tulajdonos, influenszer a harmadik X kapcsán elárulta: nem minden tervét sikerült megvalósítania, ezért eléggé csalódottnak érzi magát, de úgy véli, tiszta lappal tud indítani.

A Megasztár kísérőműsorának, a Megamániát vezető tévés legnagyobb vágya az lett volna, hogy 30 éves korára édesanya lehessen.

„Egy kicsit nehéz volt most ez a 30-as. Nem maga a szám miatt, hanem a nagyon célorientált, tudatosan tervezős karakteremmel szembesülni azzal, hogy ennyi idős koromra nem lett saját családom pedig szívből szerettem volna, hogy 30 évesen már úton legyen a második gyermekem is egy stabil, szerető közegbe...

Nem így alakult és valamiért kifejezetten fájt ezzel szembesülni most annak ellenére, hogy tudom, nem vagyok elkésve meg alapvetően egy végtelenül pozitív és rugalmas ember vagyok.

Még emésztgetem magamban, hogy pontosan mit és miért »nyomott be« ennyire ez a téma, de az biztos, hogy most dobtam ki a kukába a görcsös ragaszkodást a korábban vágyott élettervem felé és vettem elő egy teljesen új, hófehér papírlapot...” – mesélte követőinek Kárpáti, aki korábban Lénárd Andrással, a Tiltott Csíki Sör tulajdonosával és Frohner Fecó celebfodrásszal is egy párt alkotott.