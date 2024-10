Tavaly Norbika, idén Lara bizonyított a Sztárboxban.

A Sztárbox új évada is szóba került Istenes Bence Istenest című YouTube-műsorának legutóbbi adásában. A műsorvezető, valamint egyik beszélgetőtársa, Frohner Fecó tavaly ki is próbálhatta magát a ringben, súlycsoportjukban küzdött ifj. Schobert Norbert is. Idén a srác nővére, Lara húzta fel a bokszkesztyűt, hamarosan a döntőben mérkőzik majd meg Lolával a bajnoki címért. A testvérpár teljesítménye lenyűgözte Istenest, aminek hangot is adott.

Az a család mentálisan tényleg ott van a topon. Ha Norbi idén elindult volna, megnyerte volna

– kezdte, majd Pápai Joci gondolatára reagálva, miszerint Schoberték több műsorban is bizonyították már, hogy nagyon rendben van az értékrendjük, így felelt:

„Én egyébként, őszintén, már egy kicsit sajnálom őket. Azért sajnálom a gyerekeket, mert szerintem annyi olyan dolog szakad rájuk, amit nem is érdemelnének meg, a szüleik miatt. Meg nekik tízszer annyit kell bizonyítaniuk, és ezzel a teherrel élni nagyon-nagyon nehéz lehet” – idézte a műsorvezető szavait a 24.hu.