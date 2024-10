Szúk körű ceremóniát szeretne első körben.

Ahogy arról az Indexen is beszámoltunk, Szarvas Andi közel másfél hónapja jelentette be, hogy párja, Zsolt az olaszországi nyaralásuk alatt megkérte a kezét. Mint kiderült, a jegygyűrű közel hat hónapig készült a legnagyobb titokban, így hatalmas volt a meglepetés.

„Szeretnénk, ha a születendő babánk már úgy érkezne, hogy férj és feleség vagyunk, ezért úgy döntöttünk, tartunk egy szűk körű ceremóniát, ahol csak a szüleink és a testvérek lesznek jelen” – mesélte az Inspiráló Nők Gálán az egykori szépségkirálynő, aki a nagy esküvőről sem mondott le.

Biztosan lesz egy nagy lagzi is, ahol a tágabb család, a baráti kör is jelen lesz, akikkel együtt bulizhatunk egy nagyot, és akkor már velünk lehet a gyermekünk is. Meglátjuk, hogy a szülés után hogy leszek, mennyire tudom visszanyerni a formámat, mert azért szeretnék jól mutatni a menyasszonyi ruhában. Jövő nyáron vagy utána biztosan megtartjuk.