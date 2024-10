Hosszú-hosszú évek után kedd este visszatért a Victoria's Secret ikonikus divatbemutatója, ahol Bella és Gigi Hadid mellett vonult a márka egyik angyala, Palvin Barbara is. A magyar szépséget ahogy legutóbb, úgy idén is férje bíztatta a lelátókról, méghozzá nem akármilyen módon: felállt és két hatalmas táblát tartott fel neki, amíg a kifutón vonult.

Nemes gesztusa rögtön az internetezők kedvence lett, bár elsőre sokan nem is tudták, pontosan mit is ábrázoltak a transzparensek. Most maga Palvin rántotta le erről a leplet.

Táblákat készített a showra. Rájöttem, pedig meglepetésnek kellett volna lennie, de kivágott egy képet a kutyánkról és a macskánkról, mert sokat emlegettem, mennyire hiányoznak. És mondta, hogy elhozza magával, ha teheti

– magyarázta szupermodell.