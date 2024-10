Újabb nagy dobásra készül.

Ahogy arról az Indexen is írtunk, július közepén mutatkozott be Sebestyén Balázs lemezlovasként, aki DJ Oti művésznéven adott telt házas születésnapi bulit a siófoki Plázson. A rádiós műsorvezető erről szóló terveit eredetileg viccnek gondolták a rajongók, Sebestyén akkor el is mondta, évekkel ezelőtt bizony annak is indult. Méghozzá harmadik nevéből, az Ottóból fakadóan, ami miatt annak idején egykori munkatársa, Vadon János ráragasztotta a DJ Oti nevet.

Sebestyén most a közösségi oldalán bejelentette, hogy a ’90-es, 2000-es évek slágereit pörgető lemezlovas alteregójának újabb nagyszabású bulija várható. Ezúttal jövő augusztus 19-én a Budapest Parkban lép majd fel, melyről a következőket írja:

2025. augusztus 19-én Európa szívét újra megdobogtatja az NDK büszkesége, DJ OTI! Siófokon olyan bulit csinált, hogy az idei tanévkezdésre kénytelenek voltak kibővíteni a 12. osztályos történelemkönyveket 2024. július 20-ig a kiadók. A szaúdi herceg szülinapi partiját és Elon Musk céges összejövetelét is visszautasító lemezlovas fenomén csak egy közönségnek mondhatott igent. Debütálása óta úgy hivatkozik a Honfoglalók tüzes lendületével felvértezett magyar bulizókra, mint Meine Familie

– olvasható Sebestyén Balázs bejegyzésében.