A minap került fel a YouTube-ra Tóth Andi főzős sorozatának legújabb epizódja, melyben az énekesnő a gluténmentes linzer elkészítése közben többek között halloweeni szokásairól és kedvenc horrorfilmjeiről is említést tett. Mialatt a linzertészta a hűtőben pihent, egy könyvajánlóra is volt idő: így derült ki, hogy az X-Faktor női mentora jelenleg Serena Valentino Ki a legszebb? című regényét olvassa, amely arról szól, hogy miért is lett gonosz Hófehérke mostohája, a Királynő, akit leggyakrabban egy romlott lelkű nőszemélynek írnak le, aki egész életében nem szeretett egyetlen teremtett lelket sem.

Az énekesnő ennek kapcsán elmondta: meglátása szerint senki sem születik gonosznak; az csak később alakul ki, külső hatások következményeként. A Királynő például – Tóth a könyv lényegét gyakorlatilag elspoilerezte – az apja miatt is lett olyan, amilyen. Majd kitért arra, szerinte mi a férfiak, az édesapák legfontosabb feladata.

Senki nem gonosznak születik, ez abszolút igaz minden emberre egyébként. Mindig úgy vagyok vele, ha nem szimpi valaki, vagy valami furcsa benne, megnézem a múltját, mi történt vele, és az megmagyaráz mindent! (...) Na és a Királynőnek is ki csinált gonosz dolgokat? Daddy issues! (az apával való rendellenes kapcsolat – a szerk.) Mindig daddy issues van... Most nem azért, mert hogy férfi... (...) Fontos apának lenni, nem nagy cucc, mármint nem eget rengető dolgot kell végrehajtani. Szerintem egyetlen feladata a férjnek, a férfinak a házban, hogy ne kergesse őrületbe az asszonyt! Ennyi! Ja és ne legyen alkoholista és ne verjen senkit, ne legyen agresszív...

– sorolta az adásban Tóth Andi.

Az énekesnő nem titkolja, hogy körülbelül tíz éve pszichológushoz jár, melynek okát korábban megosztotta. Mint mesélte, 14 éves volt, amikor két bőröndbe összecsomagolta holmijait, s elmenekült otthonról.

„Édesapám eléggé megnehezítette, hogy nekünk otthon egy családi környezet legyen. Én bontottam meg ezt a közeget, tudtam, hogy nekem ebből ki kell szállnom! Aztán pár évre rá a bátyám is követte a példámat és elment Németországba a feleségével, aztán rövidesen már váltak is a szüleim... Mi tettük meg azt a lépést, amit nekik kellett volna már évekkel korábban... A szüleim viszonyából mi mindent érzékeltünk, minden előttünk zajlott, igazából 0-24-ben ment a csetepaté. Nem volt ez titok, igazából mindenki látta, hogy egy toxikus kapcsolat... Édesapámnak is rossz gyermekkora volt, később felnőttként mindig a pénz és a siker volt fontos. Mi is szegények voltunk és ő a lehetőséget látta bennünk, mint egy bank. Aztán jöttem én, hogy én nagyon szeretek énekelni, rögtön dollárjelek voltak a szemében... Tudtam, hogy ahhoz, hogy később onnan elmeneküljek, ezt tűrnöm kell...” – mesélte korábban az 1Kanapén című műsorban az énekesnő, akinek szavait a Metropol idézte.