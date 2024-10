Még mindig remekül mennek neki a hosszan kitartott hangok is.

Anne Hathaway is fellépett az amerikai elnökjelölt Kamara Harris támogatására szervezett New York-i rendezvényen a minap. Ezúttal viszont nem színésznőként-, hanem énekesnőként ragadott mikrofont a Broadway színpadán, és 2004-es filmje, az Elátkozott Ella főcímdalaként is felcsendülő Somebody to Love-ot adta elő. A Queen slágerének hosszabban kitartott hangjai sem fogtak ki Hathaway-en, aki minden bizonnyal popsztárként is remekül megállta volna a helyét, ha nem jött volna össze neki a filmes karrier.

Nem bánom, ez a film is kaphat folytatást

– jelentette ki a felvételt látva egy kommentelő, utalva a közeljövőben újabb résszel visszatérő Az ördög Pradát visel és Neveletlen hercegnő című Hathaway-vígjátékokra.