Ebben a műsorban fog szerepelni az énekes-színész.

Fotó: Bodnár Patrícia / Index

Bereczki Zoltán legutóbb az Árulók – Gyilkosság a kastélyban második évadában tűnt fel, de előtte még hívták a Sztárban Sztár All Starsba is, hiszen a showműsor győzteseként sokan szívesen látták volna viszont a produkcióit. Az énekes-színész azonban utóbbit már nem tudta elvállalni, hiszen a forgatások egy teljes hétvégét igénybe vettek volna, de most kiderült, mi lehetett a másik oka annak, hogy nem mondott igent.

A Blikk megtudta, hogy Bereczkit felkérték zsűrinek a Csináljuk a fesztivált! című műsorba, ahol ítésztársai a Balázs Klári–Korda György házaspár és Janza Kata lesznek. A közmédia zenés show-műsora hamarosan látható lesz a Duna képernyőjén, a benne szereplő dalokra pedig a nézők szavazhattak az elmúlt hetekben.

„Mindenképpen egy Gyuri bácsinál fiatalabb férfit szerettek volna a zsűribe ültetni, olyasvalakit, akinek a többi taggal jó lehet a kémiája, és persze, a humora és a beszélőkéje is rendben van, ráadásul a magyar zenei életben is jártas. Így esett a választás Bereczki Zoltánra, akinek sok-sok éve tapasztalata van show-műsorok terén, zsűritag is volt már számos alkalommal, nem is beszélve arról, hogy Janza Katával évtizedes munkakapcsolat és barátság fűzi őket össze” – magyarázta a lapnak egy bennfentes.