Egy meghitt balatoni esküvőn mondta ki pár hete a boldogító igent Sydney van den Bosch és Kaszás Benjámin. A szerelmesek nagy napján persze a közös tánc sem maradhatott el, amit Hegyes Berci közreműködésével tanultak be. A Dancing with the Stars kétszeres bajnoka szerint a jegyesek egész nyáron erre gyakoroltak, nem hiába:

„Nagyon ügyesek voltak, jó volt őket tanítani. Beni kicsit talán tartott ettől, de nagyon szeretett volna kedveskedni ezzel Sydney-nek, és ment is neki. Megcsinált mindent, amit kértem, gyorsan ráérzett erre az ízére. Férfias volt és határozott, Sydney pedig kecses és nőies” – mesélte Hegyes, hozzátéve: van den Boschék 4-5 alkalommal voltak nála próbálni, utána pedig egy alkalmat szántak külön a helyes kéz- és lábtartás elsajátítására, a mozdulatok tökéletesítésére.

Keringő volt, de nem kizárólag a hagyományos formában. Próbáltuk kicsit keverni az angol és a bécsi stílust, amiből egy nagyon szép és érzelmes tánc lett, fantasztikusan állt nekik

– idézte a táncos szavait a Blikk.