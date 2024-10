Novemberre várják első gyermeküket.

Izgatottan várja első gyermeke érkezését Tornóczky Anita, aki öt év próbálkozás után néz anyai örömök elé. A 44 éves okleveles habilitációs kutyakiképző nem titkolja, a gyermekáldás lombikprogram segítségével adatik meg nekik férjével, Miklóssal, s már azt is elárulta, hogy milyen nevet adnak kisfiuknak.

Az egykori műsorvezetőnő mostanra a 33. hétbe lépett. Mint kiderült, természetes szülésre készül, a szülőszobán pedig a férje is bent lesz vele.

Nagyon izgalmas ez a mostani időszak. Igyekszem begyűjteni hiteles információkat, a szülésfelkészítésen is lelkesen jegyzeteltem, már a táska is be van pakolva az infók alapján. Pontosan tudjuk Miklóssal, mire kell készülnünk, milyen fájásokkal érdemes majd elindulni otthonról, hogyan tud majd a szülőszobán masszírozással a fájdalmaimon enyhíteni, és azt is megtanuljuk később, otthon a kisbabának miként tudunk majd segíteni a hasfájáskor. Természetes szülésre készülök, ahol a párom is bent lesz