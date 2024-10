A műsorvezető a lánya, Panka jövőjéről mesélt, így derült ki, hogy van, amit nem enged meg 18 éves gyermekének.

Liptai Claudia lánya, Gesztesi Panka már 18 éves, és profi modell, aki a modellkedés mellett külföldi továbbtanuláson is gondolkodik, ezért van rá esély, hogy az érettségit követően egy időre külföldre költözik. Mint kiderült, a műsorvezetőnőnek nincs ellenére az ötlet, jóllehet egyszerűbb lenne az életük, ha Panka Magyarországon maradna, de nem félti túl őt a nagybetűs élettől.

„Azért megvan a magához való józan esze, és azt gondolom, hogy a modellkedés egy nagyon jó dolog, szereti is, szívesen dolgozna akár többet is. Viszont egyelőre még csak most fog érettségizni, így a tanulás kardinális kérdés, illetve, hogy elindítsa a saját életét. Nem irigylem a mai fiatalokat, tényleg nem. Azt látom, hogy nagyon szétforgácsolódottak, szorongóak, úgyhogy nagyon remélem, hogy boldog lesz és jókedvű az életében, mert ez a legfontosabb” – mondta a Borsnak a Sztárban Sztár All Stars zsűritagja, aki lánya továbbtanulásáról is vallott. Gesztesi Panka most keresi még a külföldi egyetemi lehetőségeket.

Én azt gondolom, hogy az a legszerencsésebb, ha eldönt valamit és azon az úton végig is megy. Ha csak nem korbáccsal verik egy egyetemen, én nem fogom neki engedni, hogy egy fél év, vagy egy év után félbehagyja és hazajöjjön, mert szerintem a kitartás az egy olyan, nagyon fontos emberi tulajdonság, amit meg kell tanulni a karrierünk elején. Rá fog jönni ő is, hogy ami rosszak tűnik, vagy csak annak indul, abból is lehet még jót kihozni, hiszen ez is egyfajta tanulási folyamat.

Ennek ellenére nem fogom semmire rákényszeríteni és remélem, hogy itthon marad. Úgy jóval egyszerűbb lenne az életünk, de teljesen megértem azt is, hogy kipróbálná magát egy külföldi egyetemen. De akkor már valami jó helyen, ahová utazhatok majd én is.”