Árpa Attila teljesítményével viszont elégedett volt.

Fotó: RTL

A Sztárbox ötödik élő adásában egy versenyen kívüli gálamérkőzés erejéig feszült egymásnak Bárdosi Sándor és Árpa Attila, amely gigászi összecsapásból végül a birkózó jött ki győztesen, de a színész ezzel együtt is derekasan helytállt. Most Boráros Gábor kevert harcművész is véleményt mondott a Sztárboxról, egyúttal pedig jobbulást kívánt Noszály Sándornak, akiről kiderült, hogy nem folytatja a versenyt.

Boráros közösségi oldalán megragadta az alkalmat, hogy véleményezze Bárdosi-Árpa meccsét is, amiről a következő gondolatokat osztott meg:

Úgy gondolom, nem csak én, hogy csalódás volt kicsit Sanyi részéről, mert én is többet vártam volna tőle, mint sokan mások. Árpa Attila előtt le a kalappal, hogy állta sarat, de Sanyikát lehet, nem kellett volna szorítóba küldeni, mert úgy tűnik, a boksz nem az ő sportja. Úgyhogy maradni kéne talán a birkózásnál, vagy pedig az edzősködésnél

– mondta videójában az MMA-harcos.