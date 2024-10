Ma este dől el, hogy ki lesz a Sztárban Sztár All Stars győztese.

Fotó: TV2

Több héten át tartó versengés után, ma este kiderül, hogy ki lesz a Sztárban sztár jubileumi évadának, a Sztárban Sztár All Stars győztese. Sok izgalom és átalakulás vár a versenyben lévő négy énekesre, akik döntőben egy-egy szólóprodukcióval és duettel is készülnek. Múlt szombaton kialakult az All Stars évad TOP 4-es mezőnye, melynek értelmében végül Gubik Petra, Péter Srámek, Oláh Gergő, és Puskás-Dallos Peti száll versenybe a végső győzelemért. Bár az elmúlt hetekben mindegyiküknek sikerült felejthetetlen pillanatokat szerezniük mind a nézőknek, mind a zsűritagoknak, de végül csak egyiküké lehet az ország legsokoldalúbb előadójának járó cím.

A TV2 műsorának ma esti fináléjában az egyéni produkciók után Gubik Petra Rúzsa Magdival énekel duettet, méghozzá úgy, hogy közben Marsalkó Dávid bőrébe bújik és közös dalukat, a Szeretni, akit nem lehet-et éneklik majd el. Péter Srámek Szinetár Dórát utánozza, és Kasza Tibivel közös dalát, a Nézz rám Istenem című slágert adják elő. Puskás Peti Majka lesz és Curtis-szel lép színpadra a Füttyös című dallal. Oláh Gergő pedig Emilionak öltözik és duettpartnerével, Radics Gigivel a Ne nézz vissza rám 2019-es verzióját elevenítik fel.