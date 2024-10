A 33 éves Josie Varela egy fájdalmas szakítás miatt jutott el arra a pontra, hogy belátta: életmódot kell váltania, jóllehet elsősorban nem az egészsége érdekében döntött a drasztikus változtatás mellett. A fiatal nő bosszúból azt szerette volna elérni, hogy volt barátja, aki kiadta az útját, megbánja, hogy elhagyta őt. Mindvégig ez motiválta.

Varelát pluszkilói miatt már iskolás korában is bántották. Volt idő, amikor 140 kilót mutatott alatta a mérleg, ám ezzel neki akkoriban nem volt problémája. Elmondása szerint az vezetett a súlygyarapodáshoz, hogy evésbe fojtotta bánatát, a férfiak ugyanis rendre visszautasították alakja miatt, amikor ismerkedni és randizni próbált. A végén a szerelem mégis rátalált, ám abban a kapcsolatban nem volt boldog, ezért megint az evésbe menekült: 2018 januárjában akár naponta négyszer is rendelt különböző gyorsétteremekből, a csomagolást és az étekkel járó szemetet pedig az autójába rejtette, hogy ne szólják meg érte. Életmódváltásra akkor vette rá magát, amikor párja szakított vele.

Varela megreformálta étkezési szokásait, de a mindennapi testmozgást is beiktatta életébe, melyeknek köszönhetően összesen 63 kilótól szabadult meg. A végére már nem is érdekelte a bosszú, csak a saját egészsége. Az életmódváltás új szerelmet is hozott az életébe: most már egy 31 éves férfival, Elias Jimenezzel él boldog párkapcsolatban, akivel tavaly októberben össze is házasodott.

11 Galéria: 60 kilót fogyott, miután szakítottak vele Galéria: 60 kilót fogyott, miután szakítottak vele (Fotó: Josie Varela / SWNS / Northfoto)

