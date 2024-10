Nehéz időszakon van túl a szerelmespár.

Az idei Dancing with the Starsban Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence hivatásos néptáncos is szerepelnek, a szerelmesek pedig gőzerővel készülnek versenyre. Most a Blikk az énekesnő párjával készített interjút a showműsor kezdete előtt. A Fricska néptáncegyüttes tagja egyebek mellett arról is mesélt, hogyan élték meg párjával, amikor Krausz Gábor bejegyzéséből kitudódott a kapcsolatuk.

Jött az a bizonyos poszt, Gabi volt férjétől. A kellemetlen fricska... És ott borult minden. A Fricskában voltak gyerekes szülők. Gabit pedig összehozták mindenkivel. Szerintem ez borzasztó igazságtalanság volt velünk szemben. Gabit mindenki elhagyta, a legközelebbi környezetéből is. Barátok, családtagok. Egy kezemen meg tudom számolni, kik maradtak mellette. Úgy alkottak véleményt az emberek és ítéltek el minket, hogy nem tudták, hogy valójában mi történik. Ez borzasztó igazságtalanság.

Megjegyezte, hogy miután a kapcsolatuk a nyilvánosság tudomására jutott, kedvese az interneten „karaktergyilkosság áldozata lett”. Az utcán viszont nem volt jellemző, hogy kellemetlen megjegyzéseket kapjanak, de persze ez sem volt mindig igaz.

De azért volt olyan eset a benzinkúton, amikor megállt mellettünk egy autó, leengedték az ablakot, és kiszóltak: Na, mi van, jobban főz?

Szóba jött az is, hogy milyen a kapcsolata az énekesnő kislányával, Hannarózával.

”Leginkább jó barát szerettem volna lenni az életében, akire számíthat, akivel jókat játszhat. Nagyon óvatosan közeledtem felé, hiszen ez nehéz helyzet az életében. Szerettem volna, ha a bizalmába fogad, és ez sikerült is. (...) Épp a múltkor mondta, hogy bárhova megy, őt nagyon szeretik. Ha az apukájánál van, Vera nénjével, a nagyszülőknél, mindenhol biztonságban érzi magát. Erre mindannyian nagyon figyelünk.” – fogalmazott Papp Máté Bence, akit a lap arról is kérdezett, hogy milyen a kapcsolata Krausz Gáborral.