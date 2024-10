Új kihívások után néz a színésznő.

Lovas Rozi és férje, Horváth János Antal kisfia, Misa 2020 májusában, kislányuk, Izabella pedig 2022 februárjában született meg. A házaspár nemrég arról beszélt, hogy eddig várniuk kellett arra, hogy két gyermekük együtt tudjon játszani, azóta viszont nagyon összenőtt a két kicsi, Misa pedig remekel nagy testvérként.

Most a színésznő a Storynak arról mesélt, hogyan hogyan tudja összeegyeztetni a magánéletét és a munkáját szülőként. Mint fogalmazott, a gyermekei születése után megváltozott benne valami: már egyre kevésbé szeretett volna az elvárásoknak, illetve a kötöttségeknek megfelelni. Idővel ennek megfelelően változtatott is az életén.

Sok mindent, fejezetet, kaput én magam zártam be... Ma már úgy gondolom, hogy amire nem vagyok kíváncsi, azzal fölösleges is foglalkozni. Viszont sok új ajtó nyílt ki, amin pedig nagyon is inspirálónak érzek belépni. Például most kezdjük el igazán beindítani a LOUPE Színházi Társulást Lengyel Tamással, Molnár Áronnal és a férjemmel, a Horváth János Antallal, amire rettentően büszke vagyok