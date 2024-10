Szombaton az énekes lett a Sztárban Sztár All Stars győztese.

Peter Srámek nyerte a Sztárban Sztár All Stars évadát, aki könnyekig hatódott, amikor meghallotta, hogy övé lett az elmúlt 10 évad legsokszínűbb előadójának járó díja. Az énekes a hétfő reggelt a Mokkában kezdte, ahol elmondta, lassan kezdi felfogni a győzelmét, de kellett egy kis idő, hogy feleszméljen. Mint mondta, nem számított arra, hogy ő kapja a szavazatok többségét, hisz Gubik Petra többször volt napi győztes.

„Én mindig is tudtam, hogy a rajongói táborom nagyon-nagyon erős, de most bebizonyították, hogy hatalmas. Nekem vannak a legjobb rajongóim. Tudod, milyen jó reggel úgy felkelni, hogy ennyi ember szeret engem? Ez hihetetlen” – idézi a 24.hu Srámeket, aki elmondása szerint egyetlen negatív kommentet sem olvasott a teljesítményéről, és az őszintén meglepte, hogy a nézők ugyanúgy örültek a győzelmének, mint ahogy Gubikénak is örültek volna.

A vágsellyei születésű énekes arról is mesélt, milyen élmény volt együtt duettezni Kasza Tibivel a döntőben:

Tibi profi ember. Nagyon kedves volt az egész adás alatt, várt hátul, kíváncsi volt, érdeklődött. Én a Tibit nagyon szeretem, profi énekes, olyan hangja van! Mindenki mondja neki, hogy ne hagyja abba az éneklést, mert most abba akarja hagyni, de ne csinálja, mert kár lenne érte

– fogalmazott.