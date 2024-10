Unalomig ismert tény, hogy a kisgyerekektől és a háziállatoktól távol kell tartani a könnyedén lenyelhető apróbb tárgyakat, ám nem csupán a csemeték és a kiskedvencek nyelnek le néha furcsa dolgokat. Legutóbb egy 39 éves amerikai nő mesélte el történetét az interneten, aki fáradtan, a zuhanyzáshoz való készülődés közben a maréknyi vitaminját bevéve véletlenül a gyémántgyűrűjét is lenyelte.

Dannah McMichael és 45 éves férje, Randy, az egykori NFL-játékos nemrég Thaiföldön pihentek, ahol a nőt rendkívül megviselte az időeltolódás. Mielőtt megérkeztek volna Phuket városába, tettek egy kis kitérőt a Fülöp-szigetekre, ahol 11 és 2 éves fiaikat kitették rokonaiknál.

„Ennyi repülés után nagyon jetlages voltam. Egy étteremben vacsoráztunk, megittunk pár italt, majd a szállodába érve egyből zuhanyozni mentem. Készülődés közben a vitaminjaimat is bevettem vízzel, de meg sem néztem pontosan, mit kapok be. Fulladozni kezdtem – ekkor vettem észre, hogy a gyűrűm nincs meg. Egyből tudtam, hogy baj van. A párommal felforgattunk az egész szobát a gyűrűt keresve, de sehol sem találtuk meg. A férjem viccelődött is azzal, nem nyeltem-e le véletlen, ezért jobbnak láttuk keresni egy kórházat, ahol meg tudnak röntgenezni engem. Két napra rá sikerült találni egy klinikát, ahol volt erre lehetőség. Alig hittük el, mi történik! Annyira nevettünk” – mesélte a nő, hozzátéve, az orvosok megnyugtatták, hogy a gyűrű magától távozni fog. A gyémántgyűrű elő is került, s bár sokak számára visszataszítónak tűnhet, de McMichael újra hordja azt.

8 Galéria: Véletlenül lenyelte gyűrűjét Galéria: Véletlenül lenyelte gyűrűjét (Fotó: Dannah McMichael / SWNS / Northfoto)

(via Mirror)