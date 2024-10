Az énekes nem csupán a sztárboxos győzelmével, hanem a szerelmi botrányával is nagy port kavart.

Varga Viktor vasárnap este, a Sztárbox 8. versenynapján Sánta Lacival mérkőzött meg férfi könnyűsúly kategóriában. A meccset végül egyhangú pontozással a vitézzé avatott énekes nyerte meg, aki már a bevonulást sem bízta a véletlenre: kackiás bajusszal, sujtásos boksznadrágban és mellényben, valamint gitárral a kezében jelent meg, miután a párhuzamos világok uraként konferálták fel. Varga a győzelemnek köszönhetően az RTL bokszversenyének szuperdöntőjébe jutott.

Ha akarta, ha nem, a Csillag születik felfedezettje a mérkőzést követő perceket is izgalmassá tette, mégpedig egy kisebb szerelmi botránnyal. Mint ismert, az énekes a Sztárboxra való felkészülése elején, azaz hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy párkapcsolat helyett inkább szeretne maximálisan az edzésekre koncentrálni, amit elmondása szerint akkori párja, Zsembera Liliána – akivel megnyerték a TV2 Párharc című műsorát – el is fogadott. A Madách Színház táncművésze és az énekes négy év után szakítottak.

„Lili megértette, hogy a boksz most prioritást élvez az életemben, és ha az ember valamit komolyan vesz, akkor nem fér bele semmi más. De jóban vagyunk. Hogy az élet mit hoz, azt magam sem tudom. Egy biztos, továbbra sem fogok kapkodni. Ráérek a nősülés és a családalapítás témakörén majd 40 után gondolkodni” – szögezte le kapcsolata felfüggesztésekor Varga, akinek exe mégis ott volt vasárnap este, hogy az énekesnek szurkoljon.

Zsembera egy ismeretlen szőke nő mellett izgult az énekesért, aki a két nőhöz oda is rohant a mérkőzést követően, ám miután Zsemberát megölelte, a szőke hölgyet csókolta szájon. Varga ezzel megbántotta Zsemberát, aki rögtön távozott is a helyszínről – írja a story.hu. A történtekről fotók is készültek, ezek ide kattintva érhetők el.

Varga Viktor azzal, hogy legyőzte Sánta Lacit, a november 3-i szuperdöntőbe jutott, ahol Sárközi Ákos lesz az ellenfele. Azonban nem csupán Varga Viktor az, akinek van miért izgulnia, hanem exének, Zsembera Liliánának is, aki jelentkezett a konkurens csatornán futó Megasztárba. A 29 éves nő két-három éve komolyabban foglalkozik énekléssel, a tehetségkutató zsűrije pedig tovább is juttatta a középdöntőbe.

Zsembera a tehetségkutatóban való feltűnése kapcsán megszólalt a Borsnak, külön kitérve Vargával való kapcsolatára.