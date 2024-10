Leszámolna egyszer s mindenkorra a szorongató érzéssel.

Stana Alexandra ezúttal Kucsera Gábor oldalán vág neki a Dancing with the Stars ötödik évadának, amely ezen a szombaton indul a TV2 képernyőjén. A hivatásos táncosnő nevét négy éve, a népszerű showműsor első évadában ismerhette meg az egész ország. Táncpartnere ezúttal a kétszeres világbajnok magyar kajakozó lesz, aki azért fogadta el a felkérést, mert úgy gondolta, itt az ideje, hogy leszámoljon a félelmével.

Az esküvőnkön is elmaradt az a bizonyos első közös tánc, Szabinának már nagy volt a pocakja, de ha nem lett volna, én akkor sem akartam volna mások előtt produkálni magamat. Tavaly még nemet is mondtam volna a felkérésre. De most, hogy újra összeraktuk a családot, rendbe hoztuk a házasságunkat, úgy voltam vele, hogy szembe kell nézni a félelmekkel.