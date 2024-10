A színésznő szerint az elvált nőknek fel kell kötniük a gatyájukat.

Az elmúlt időszakban nagy változások mentek végbe Balogh Edina életében. A színésznő tavaly októberben jelentette be, hogy elválik gyermekei édesapjától, Som Krisztiántól, melyet követően a Farm VIP című műsornak köszönhetően újra rátalált a szerelem. A Barátok közt egykori szereplője Szabó Simon színész-rendezőbe szeretett bele, akivel azóta duplán is összeköltözött, és akivel a jelenleg is futó Nyerő Páros című sztárpárshowban is próbára tették bimbódzó románcukat.

Balogh Edina nem tagadja, kihívást jelent neki nőként és anyaként is helytállni.

„Ha másfél éve teszik fel nekem azt a kérdést, hogy könnyű-e beosztanom az időmet, azt mondtam volna, hogy nagyon. Az elmúlt időszakban azonban olyan fordulatokat vett az életem, hogy nagyon nehezen találok időt mindenre.

Sokszor egyedül vagyok a gyerekekkel, és azt mondom: ha egy nőnek úgy alakul az élete, hogy elválik, akkor bizony kösse fel a gatyáját

– mondta a hot! magazinnak a színésznő, aki boldognak érzi magát, ám az hatalmas munka a számára, hogy megtalálja azt az egyensúlyt, ami régen az élete része volt.

ANyerő Párosidei évadának szereplője arról is beszélt, egy jól működő kapcsolathoz elengedhetetlen a férfi-női szerepek finom egyensúlyának megőrzése.

Nem vagyok szélsőséges. Szeretem, ha a nőknek van szabadságuk, ha dolgoznak, de nagyon vékony mezsgyén kell haladni, és képesnek kell lenni arra, hogy egy párkapcsolatban megtartsuk az alapvető szerepeket. Egy nő nem hordhatja a nadrágot abból a szempontból, hogy az agresszív, felülről lenéző kapcsolatot eredményezzen, de úgy sem jó, ha a férfi dominál. A férfiaknak ugyanúgy megvan a saját feladatuk, például megteremteni azt, hogy a nő nő lehessen mellettük

