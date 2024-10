Felfedték, hogy ki lesz az új tanítvány.

Fotó: Getty Images / Gilbert Flores ; Daniele Venturelli

Tavaly év végén érkezett a hír, hogy Jackie Chan és Ralph Macchio, akik ugyan a Karate kölyök franchise különböző filmjeiben játszottak, de a következő nagyszabású projektben már együtt fognak szerepelni. A Cobra Kai című sorozatban is látható Macchio visszatér Daniel LaRusso szerepében az eredeti, 1984-es A karate kölyök-trilógiából, míg Chan a 2010-es remake után újra Mr. Han, a bölcs kung-fu mesterként lesz látható.

A történet szerint persze már nem Daniel lesz a tanítvány, hanem Hannal közösen vesznek a szárnyaik alá egy új kölyköt, akit Ben Wang játszik, és ez a trió szerepel az alább látható első plakáton is. Jó pár szerencsés New York-i Comic Conon már láthatta a mozifilm első trailerét, amely megannyi látványos akciójelenetével egy ígéretes felvonást reményével kecsegtet. Vélhetően a kedvcsináló hamarosan a széles közönség számára is elérhető lesz, addig is megkaptuk az első hivatalos plakátot. Íme:

(via IGN)