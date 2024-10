Nagy volt az ijedtség az egyik próbán.

Gőzerővel készülnek a Dancing with the Stars ötödik évadánakelső élő adására a versenyzők, hiszen szombat este már a zsűri és a nézők előtt kell táncra perdülniük. Az idei évadban az Éjjel-Nappal Budapest egykori sztárja, Kamarás Norbert is táncparkettre lép Sebesi Daniella oldalán, akinek nem titkoltan célja egy komolyabb oldalát is megmutatni. Nagy benne a bizonyítási vágy a zsűri felé, de leginkább saját magának szeretne bizonyítani.

Kamarás a próbákat a nagy izomláz ellenére is élvezi.

Szerintem már mindenem fájt, a vállam, most éppen a nyakam, a lábaimról nem is beszélve. Sőt az egyik próbán egy emelésnél olyan éles fájdalom nyilallt a korábban már műtött térdembe, hogy azt hittem megint elszakadt benne a szalag. Szaladtam is MRI-re, szerencsére nem szakadt el, csak hirtelen a tánc miatt olyan igénybevételnek van kitéve, hogy nem bírta, most azt külön edzeni kell. Eszembe se jutott, hogy feladjam, nagyon szeretnék tényleg mindenkinek bizonyítani

– árulta el a Borsnak az egykori reality-szereplő, akit párja, Kármán Odett is támogat a felkészülésben, féltékenységről pedig szó sincs.