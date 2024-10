Az ország a Győzike Show-nak köszönhetően ismerte meg a Gáspár családot, így a csak Győzikeként emlegetett Gáspár Győző feleségét, Gáspár Beát is, aki az elmúlt években főzőtudásával kápráztatta el a rajongókat.

Fotó: TV2

Ahogyan azonban férje, úgy ő is évek óta harcol a túlsúly ellen, az elmúlt időben pedig elképesztő fogyáson esett át – ám sajnálatos módon mindezt részben egy kényszerű orvosi beavatkozásnak köszönheti.

A Blikknek nyilatkozó Gáspár Bea ugyanis elárulta, összesen öt mióma volt a méhében, így orvosi javaslatra kés alá feküdt, és eltávolíttatta a méhét. Orvosai utasításai ellenére azonban a beavatkozást követően sem bírt nyugodt életvitelt folytatni, így háromszor is újra kórházba került.

Ennek pedig szó szerint meg is lett a böjtje, ugyanis a családanya a kényszerű kórházi látogatások miatt több kilótól is megszabadult, ami igazi öröm volt számára az ürömben.

A nőgyógyászati műtétem után nagyon lefogytam, és ezt valamelyest szeretném megtartani, ezért életmódot is váltottam. Nagyon odafigyelek arra, hogy mit és mennyit eszem. Ebben az is közrejátszott, hogy kiderült, gluténérzékeny vagyok. A süteményeken kívül nem is fogyasztok lisztet, és abból is csak néha, maximum egy-egy szeletet eszem. Ötvenéves vagyok, hetven kiló, és ezt most így jó

– mondta a lapnak Gáspár Bea, aki ennél a súlynál nem is szeretne nehezebb lenni, hiszen érzi magán, hogy már egy-két kiló plusztól is nehezebben mozog, ráadásul az ízületei is fájnak.