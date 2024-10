Korábban szerepajánlatai is kifejezetten frusztrálták az 50 éves színésznőt.

Idén 10 éve már, hogy Eva Mendes utoljára filmszerepet vállalt – az egykori modell tudatosan döntött úgy, hogy színészi karrierje helyett inkább családjára szeretne fókuszálni, és a jelek szerint ezt a mai napig nem is bánja.

„Soha nem voltam szerelmes a színészkedésbe. Ezt nem önmarcangolásból mondom, de soha nem voltam jó színésznő. Voltam jobb pillanataim, amikor igazán nagyszerű emberekkel dolgozhattam együtt" – vallotta be friss interjújában Mendes, aki férjét, Ryan Goslingot is egy munka kapcsán, a Túl a fenyvesen forgatása alatt ismerte meg. Utolsó munkájában is együtt dolgoztak, Gosling rendezte őt a 2014-es Lost Riverben, az egykori modell pedig férfi személyéhez köti visszatérésének lehetőségét is.

„Ő olyan dolgokat hoz ki belőlem, amik korábban elérhetetlennek tűntek. Ez az egyetlen dolog, amihez lenne kedvem" – mesélte a a kétgyermekes édesanya, aki jelenleg elsősorban üzletasszonyként tevékenykedik, de nemrég első gyerekkönyvét is kiadta.

(via IGN)