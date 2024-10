A Star Wars-trilógia alkotóinak kétségkívül egyik legnagyobb húzása volt, amikor a klasszikus filmek előzményeinek bemutatásába kezdtek az 1999-es Star Wars: Bajlós árnyak című alkotással.

A film egyik főhőse az akkor csupán tízéves Jake Lloyd volt, aki az ifjú Anakin Skywalkert alakította. Hiába azonban a gyerekkori hírnév, ma már csak az igazi Star Wars-rajongók ismernék fel az utcán a skizofréniával küzdő, immáron 35 éves színészt…

Lloyd az elmúlt évben ráadásul egy intézetbe is bevonult a mentális egészsége miatt, így lencsevégre is legutóbb akkor kapták – írja a TMZ. Egészen a múlt hétig, amikor is újra Los Angeles utcáin tűnt fel a többre hivatott gyerekszínész. Persze tényleg ember legyen a talpán, aki ráismer…