A hétvégén kezdetét veszi a Dancing with the Stars 5. évada, ahol Tóth Gabi, Szabó Zsófi és Hosszú Katinka mellett többek között Kucsera Gábor is parkettra lép. Az olimpikon Stana Alexandra oldalán mutatja majd meg tánctudását.

Már régebb óta ismerjük egymást Szandival, egy társaságba jártunk, szóval nagyon vidámak a táncpróbáink

– kezdte a Tények Plusznak a sportoló, hozzátéve: anno általános iskolás korában édesanyja beiratta őt társastáncolni, így nem teljesen a nulláról kellett felfejlődnie partnere mellett.

„Nagyon boldog voltam mondhatom, de mindig mentem reggel és még vizsgáznom is kellett belőle. Szóval ennyi a táncos múltam, több mint 20 évvel ezelőttről” – árulta el nevetve Kucsera. A heti egy táncpróbát most egy jóval intenzívebb felkészülés váltotta fel, amit viszont gyermekei néznek kissé rossz szemmel.

„Mivel nagyon sok elfoglaltságom van, ezért általában este fél kilenctől éjfélig szoktunk próbálni.

A gyerekek sírnak minden este, hogy hol vagyok. Szóval nagyon boldogok emiatt.

Amikor mondtam Beninek, hogy elmennék a Dancing-be csak rám nézett és annyit mondott, hogy te táncolni? Inkább ne. De természetesen Szabinával megbeszéltük és mondta, hogy menjek nyugodtan.”