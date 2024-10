Az élet viszont úgy hozta, hogy énekesnőként vált ismertté.

Az idei Dancing with the Starsban Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence hivatásos néptáncos is szerepelnek, a szerelmesek pedig gőzerővel készülnek versenyre. Most az énekesnő arról mesélt a TV2-nek, hogyan zajlottak a táncpróbáik, és milyen a mozgásformához való viszonyuk.

Imádok táncolni, én eredetileg erre a pályára készültem, de aztán bizonyos egészségügyi okok miatt úgy hozta a sors, hogy az éneklésre került a hangsúly. De nálunk a családban le volt osztva, a tesóm volt az énekes, én meg a táncos. Talán ezért is olyannyira fontos kifejezőeszköz számomra a színpadon a tánc

Az első pillanattól fogva örült annak, hogy a párja, Papp Máté Bence lesz a táncpartnere, de megfordult a fejében, hogy vajon mi lesz, ha valami nem sikerül és mégis össze lesznek zárva. A szerelmesek viszont konkrét céllal vállalták el e felkérést a műsorba:

Szeretnék minél több olyan történetet eltáncolni, amelyet eddig nem mondhattunk el. Vannak olyan titkos történeteink, amiket még nem meséltünk el, akár a kapcsoltunkról, akár a régi életemből, amikor még nem éreztem annyira jól magam a bőrömben. A tánc és a zene olyan kifejezőeszköz, amihez nem kellenek szavak. Minél tovább menetelünk majd, annál több titkot tudunk elárulni majd

