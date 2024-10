Januárban érkezik a kisfia.

Hamarosan újra apai örömök elé néz Lukács Miklós, akinek kedvese januárban ad majd életet közös kisfiuknak. A szerelmesek még egy éve sincsenek együtt, de Lukács szerint ezzel nincs semmi probléma.

„Éppen most egy összeköltözési szakaszban vagyunk, ami szintén egy tök jó dolog. Megdolgoztunk mind a ketten a kapcsolatunkért. 10 hónapja vagyunk együtt… Gyorsan jött a baba, de ez nem feltétlenül baj. Azt gondolom, bár ő 32 esztendős, de a koránál jóval előrébb tart, a korabeli emberek, hölgyek vagy akár fiúk gondolkodásmódjánál is jóval érettebb vagy tapasztaltabb” – kezdte a Palikék világa YouTube-műsorban a férfi, hozzátéve: már így is rengeteg dolgot megéltek és átéltek együtt párjával.

„Nagyon intenzív volt a kapcsolatunk eleje egészen az áldott állapotba való kerülésig, ami, igen, öt hónapot jelentett.

Tényleg mondhatjuk, hogy hamar, de igazából aminek ki kellett derülnie 5 hónap alatt, az szerintem mind kiderült.

Az ember a kor előrehaladtával, ha túl van egy hosszú házasságon, van már gyermeke, és túl van sok kapcsolaton, csomó munkahelyen és akár egy életközepi válságon, akkor tök érdekes, hogy viszonylag könnyen el tudja dönteni, hogy akivel éppen találkozik, azzal érdemes-e építeni kapcsolatot, érdemes-e belefektetni az energiát, szeretetet és egy csomó odaadást, türelmet, és építeni tovább ezt a kapcsolatot, vagy nem. Mind a ketten viszonylag gyorsan el tudtuk dönteni, hogy igen, érdemes építeni, hogy van a másikban ráció.”

Lukács válásuk ellenére továbbra is jó kapcsolatot ápol Peller Annával, a nyáron közösen is vakációztak volt feleségével, annak új kedvesével, valamint közös gyermekükkel, aki szintén nagyon várja majd kisöccse érkezését.

(via Blikk)