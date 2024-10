A tévés teljesen kezdőként vágott bele a műsorba.

Fotó: TV2

Szombat este kezdetét veszi a Dancing with the Stars ötödik évada, melynek versenyzőiről közel egy hónapja rántották le a leplet. Andrei Mangra ezúttal Szabó Zsófi táncpartnereként tér vissza a műsorba, hogy fantasztikus produkcióival kápráztassa el a nézőket. A TV2 kameráinak pedig most arról beszéltek, hogyan élték meg a közös felkészülést a versenyre.

Szabó elárulta, hogy maximalizmusának köszönhetően minden előtte álló kihívást nagyon komolyan vesz, Mangra viszont tesz róla, hogy a táncpróbák örömteliek legyenek. Utóbbi bevallotta, sokat kellett gyakoroljanak, hogy a táncuk színpadképes legyen, de mostanra biztosak benne, hogy jól fognak szerepelni.

Ahogyan most tud táncolni, az igazából nem meglepetés. Egy ilyen gyönyörű nőből kinézném teljesen ezt. De az elején nem! Mondtam is neki, hogy statikus, és tele volt kérdésekkel. De én azt gondoltam: nem, ez nem keresztrejtvény! Engedd el magad, táncolj!

– magyarázta Andrei Mangra.