Most hétvégén dupla epizóddal jelentkezik az énekes tehetségkutató.

Fotó: RTL

Nagy változások következnek az X-Faktor új évadában, hisz ezen a hét végén dupla adással érkezik az RTL énekes tehetségkutatója, melyben a válogató és tábor szakaszok újabb izgalmakat tartogatnak. Miller Dávid a Reggeli című műsorban árult el részleteket arról, hogyan is változnak egyes szabályok idéntől.

Most szombaton a válogató és tábor eseményeivel indít a csatorna, míg vasárnap a székes feladat különleges pillanatait is láthatják majd a tévénézők. Az is kiderült, hogy idén nem lesz mentorház, így a Majkáéknak hamar el kell dönteniük, kiket visznek magukkal az élő show-ba. A nyomás tehát nagyobb lesz mind a mentorokon, mind a versenyzőkön, hisz nincs lehetőségük hibázni, így kiélezettebb verseny lesz várható.