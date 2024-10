Kis híján véget ért számukra a showműsor.

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence aDancing with the Starselső élő adásában a veszélyzónába került, ám a showműsor nem számukra, hanem Kamarás Norbert és Sebesi Daniella számára ért véget. Az énekesnő és a néptáncos produkcióját 20 pontra értékelte a zsűri, melynek tagjai – Ördög Nóra, Szente Vajk és Juronics Tamás – a páros ellen folyó bulvárhadjáratra és a párkapcsolati hercehurákra is kitértek. Tóth Gabinak azt javasolták, szálljon ki a bántott lány szerepéről.

Az énekesnő és párja a műsort követően az Instagramon, a korlátozott ideig elérhető történetükben reagáltak a kritikákra.

Nagyon nagy tanulópénz volt átélni ezt az egészet. Részben én egyet értek a zsűri véleményével, részben nem, de ezzel nem is kell foglalkozni. Ez tényleg egy időszaknak a lezárása volt, és távol álljon tőlünk, hogy mi ezen tovább akarjunk lovagolni. Tényleg, egy nagyon szép lezárást akartunk, és egy kis betekintést nyújtani nektek abba, hogy mit is éltünk át. És a rumba egy szerelmes tánc, hát miről táncoltunk volna?

– vetette fel a kérdést Papp, akinek szavait a 24.hu idézte. Az énekesnő csak helyeselni tudott.

Azt gondoljunk, és a leveleitekből, a kommentjeitekből, amiket kapunk tőletek, azt látjuk, hogy nektek is nagyon tetszett, és ti is értetlenül álltatok egy-két olyan dologhoz, ami már-már személyeskedésbe ment át, amit mi nagyon nem szerettünk volna, nem ez volt a célunk vele. Nagyon sok technikailag nehéz dolgot oldottunk meg ebben a rumbában, olyan lépéssorokat, amiknek tényleg az volt a lényege, hogy bemutassuk azt, hogy mi tanultunk rumbázni

– fejtette ki Tóth, kitérve arra, mennyire élvezték a táncot.