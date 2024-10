Nem a színészkedés szerepel az első helyen az életében.

Nem kizárt, hogy Zoe Saldana hamarosan önként maga mögött hagyja a hollywoodi cirkuszt, a színésznő legalábbis arra utalt legfrissebb nyilatkozatában, hogy élete fontossági sorrendjében nem a karrier szerepel az első helyen. A 46 éves filmsztárnak az a legfontosabb, hogy anyaként helyt tudjon állni.

Saldana három gyermek büszke anyja: 9 éves ikreit, Cy-t és Bowie-t, valamint a 7 éves Zent férjével, Marcus Peregóval közösen neveli. Minden más csak utánuk jöhet. Állítása szerint az sem érdekelné, ha többet nem kapna olyan filmes munkákat, mint legutóbbi szerepe azEmilia Perez című filmben.

Ha nem is kapnék többet ilyen szerepet, akkor is boldog lennék, hiszen anya vagyok. Minden más csak második helyen állhat. Minden, amit most teszek, annak az örökségnek a része, amelyet rájuk hagyok.