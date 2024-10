Videón az őszinte reakciója.

Nem mindennapi dologra szánta rá magát aDancing with the Starsötödik évadának első élő adása után Ördög Nóra. A showműsor zsűrijének tagja vasárnap méregtelenítésként szaunázott és a hideg Balatonban is csobbant egyet, amelyet az Instagram-oldalán közvetített is. A tévéshez a férje, Nánási Pál és két közös gyermekük, Mici és Venci is csatlakozott.

Vasárnapi méregtelenítés: szauna+csobbanás a Balatonban #dancingafter

– írta videójához Ördög Nóra, akinél kisfia és férje is jóval tovább tűrte a hideg vizes mártózást.

Korábban Trokán Nóra is jelentkezett hasonló fotóval az Instagramján, a színésznő azonban decemberben vállalta be a balatoni csobbanást.